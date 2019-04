Neue Trendsportart schont die Knochen : Fußball spielen in Schrittgeschwindigkeit

Walter Böse, Dirk Hohlmann, Bernd Stahlberg (v.l.) stellen Walking Football vor. Foto: Theresa Demski

Pohlhausen TuRa Pohlhausen nimmt ab Mai Walking Football ins Vereinsprogramm auf. Die Trendsportart bietet Fußballbegeisterten, die in die Jahre gekommen sind, eine Möglichkeit, aktiv zu bleiben.

Von Theresa Demski

Die drei Herren kicken sich gut gelaunt den Ball zu. Dirk Hohlmann, Walter Böse und Bernd Stahlberg ist die Liebe zum Fußball in die Wiege gelegt. Und seit die Grüne Asche in Pohlhausen sprießt, macht ihnen der Sport gleich doppelt so viel Spaß. Aber die drei Männer spüren eben auch zuweilen ihre Gelenke, die sie über Jahrzehnte auf den Ascheplätzen nicht schonten. Die Kondition verändert sich und sie haben erkannt: Der Körper erholt sich heute nicht mehr so schnell von einer Blutgrätsche wie früher. Und weil die drei Vorstandsmitglieder bei TuRa Pohlhausen wissen, wovon sie reden und gleichzeitig die Liebe für den Fußball nie aufgegeben haben, installieren sie nun ein neues Angebot im Vereinsprogramm: Walking Football.

„Eine totale Trendsportart“, erklärt Geschäftsführer Dirk Hohlmann und ahnt, dass die langsamere und gelenkschonende Variante des Fußballs in den nächsten Jahren auf vielen Plätzen und in vielen Vereinen ihren Platz finden wird. In Pohlhausen hat sich nun Bernd Stahlberg der Entwicklung der Sportart angenommen. Er wird die neue Abteilung aufbauen und auch die neue Gruppe trainieren, zu der der Verein ab Mai einlädt.

Info Neues Angebot startet am 9. Mai Termin Alle interessierten Männer und Frauen sind zum ersten Training am 9. Mai um 19 Uhr auf dem Sportplatz in Pohlhausen eingeladen. Es ist jederzeit möglich, zur neuen Gruppe zu zustoßen. Bis Juli findet das Training immer donnerstags statt. Kontakt Bernd Stahlberg unter Telefon 02196/888642 und www.tura-pohlhausen.org.

Und so klingen die Eckdaten: Gespielt wird auf einer Fläche von 42 mal 21 Metern, gezielt wird auf zwei Kleinfeldtore, es spielen Sechs gegen Sechs, es gibt keinen Torwart, keinen Körperkontakt, gespielt wird höchstens auf Hüfthöhe und die Mitspieler bewegen sich walkend vorwärts. „Was zu schnell ist, entscheidet der Schiedsrichter“, erklärt Stahlberg. Zur Erkundung der neuen Sportart hat er sich in den vergangenen Monaten der Walking Football-Mannschaft von Bayer Leverkusen angeschlossen. „Ich bin absolut begeistert“, sagt er. Denn die Sportart ermögliche es auch älteren Mitspielern, wieder auf den Fußballplatz aufzulaufen. „Wer nicht mehr unbedingt in Zweikämpfe gehen will und entspannt Fußball spielen möchte, der ist bei uns richtig“, erklärt er.

Frauen und Männer ab 55 Jahren sind zum Mitspielen eingeladen – so genau wird auf das Alter aber nicht geschaut. Jeder mache so viel, wie er eben kann. „Wer eine Pause braucht, lässt sich auswechseln“, sagt Stahlberg, „es gibt keinen Zwang und keinen Leistungsdruck.“ Er weiß aber auch: Wer anderthalb Stunden beim Walking Football auf dem Platz Gas gebe, der ist danach geschafft.

Mit dem neuen Angebot will TuRa Pohlhausen auch das Profil als Familienverein schärfen. Großväter, die am Wochenende mit ihren Enkeln auf den Platz kämen und wieder Lust zum Kicken bekommen, die sollen ein entsprechendes Angebot finden, sagt der stellvertretende Geschäftsführer Walter Böse. Und dass dieses Angebot dann nicht nur sportliche Herausforderung, sondern eben auch Geselligkeit bedeute, sei dem Verein ganz wichtig. „Natürlich sitzt man hinterher noch zusammen“, sagt Geschäftsführer Dirk Hohlmann, „das ist der soziale Aspekt.“

Fürs erste will TuRa Pohlhausen den neuen Sport noch außerhalb des Wettkampfbetriebs betreiben. „Aber es wäre schon schön, wenn wir auch mal Turniere spielen könnten“, sagt Stahlberg. In Remscheid gebe es bereits eine Mannschaft und auch andere Vereine würden sich mit der Idee beschäftigen.