Verkehr in Wermelskirchen : L101-Radweg ist seit 40 Jahren Thema

Wermelskirchen Henning Rehse bittet Innenminister Herbert Reul um Unterstützung. Laut ADFC gibt es genügend Geld für Projekte, aber es fehlen Firmen, um sie umzusetzen.

Der (fehlende) Radweg an der Landstraße 101 zwischen Limmringhausen und Dreibäumen ist eine unendliche Geschichte – seit über 40 Jahren. Darin erinnert jetzt Henning Rehse (WNKUWG) in einer Mail an den Innenminister Herbert Reul – und der in dieser Eigenschaft auch Mitglied des Kabinetts ist. Er bittet Reul als dem „zukünftigen direkt gewählten Landtagsabgeordneten für Wermelskirchen“, das Thema eines durchgängigen Radweges auf kleinem Dienstweg der „Kollegin Brandes und den Verantwortlichen bei Straßen.NRW“ anzutragen.