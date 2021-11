Nikolausumzug in Wermelskirchen : Der Nikolaus kommt auf einem Karnevals-Prunkwagen

Der Traktor-Lichterzug hier ein Foto aus Viersen, soll adventliche Stimmung in die Stadt bringen. Foto: Günter Jungmann

Wermelskirchen Der Stadtmarketingverein organisiert gemeinsam mit den Landwirten einen besonderen Umzug zum Nikolaustag: eine Lichterfahrt durch die Stadt.

Das hat es in der Geschichte des Nikolausumzuges in Wermelskirchen auch noch nicht gegeben. Der Nikolaus kommt nicht auf einem Pferd, die Engelchen nicht auf einer Kutsche – beide sind auf einem Karnevals-Prunkwagen der Grunewalder am Samstag, 4. Dezember, unterwegs. Der Grund ist einfach: Der Stadtmarketingverein ist angesichts der Corona-Situation besonders vorsichtig und geht einen neuen Weg. Denn in den Landwirten hat Vorsitzender André Frowein einen Partner gefunden. „Die Landwirte sind am Samstag wieder mit ihren Treckern auf Lichterfahrt. Das ist ideal auch für uns.“

Torsten Mühlinghaus von den Landwirten rechnet nach der Premiere im Vorjahr mit 25 bis 30 Treckern, die teilnehmen werden. Sie starten gegen 16/16.30 Uhr in Dabringhausen. Dann geht es über Dhünn nach Wermelskirchen und durch die Innenstadt vorbei am Weihnachtsbaum. Gezogen werden von zwei Treckern ein Planwagen und der große Prunkwagen aus Grunewald. André Frowein: „Auf dem Planwagen sitzen die Mitglieder des Posaunenchors der Evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen unter Leitung von Friedhelm Preyer.“ An Seniorenheimen wollen sie aufspielen, seien aber sonst nur in Bewegung und spielen dabei – vor allem in der Innenstadt.

Vom Prunkwagen wird der Nikolaus die Kinder grüßen und Süßigkeiten verteilen. „Die Engelchen, die seit 2020 auf ihren Auftritt warten, werden in der Dhünner Straße zusteigen und dann die Fahrt durch die Stadt genießen“, so Frowein. Auch sie haben jede Menge Süßigkeiten in ihren Eimern dabei. Wichtig: Alle werden vor dem Start getestet.