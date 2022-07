Tischler, Fleischer und Friseurin : Die besten Auszubildenden im Handwerk

Wermelskirchen Janine Klünder, Lennard Althoff und Niklas Stöcker haben ihre Ausbildungen jeweils beim Friseur, Tischler und Fleischer gemacht. Unserer Redaktion haben sie erzählt, warum sie einen handwerklichen Beruf gewählt haben und wie sie zu ihren Ausbildungsstellen gekommen sind.

Die 31-jährige Janine Klünder aus Wermelskirchen ist eine von ihnen. Sie hat mit der Lehre im Friseursalon Coiffeur Steffens bereits die zweite Ausbildung in ihrem Leben absolviert, Klünder ist schon gelernte Verkäuferin, nach ihrer Ausbildung zur Verkäuferin hat sie acht Jahre lang in dem Beruf gearbeitet und sich dann umorientiert. In dem Friseursalon von Ramona Müller war sie eine von sieben Auszubildenden in ihrem Jahrgang und absolvierte die Lehre mit der Note „gut“. Dass sie nun von dem Betrieb übernommen wurde, freut sie sehr. „Durch mein auffälliges Aussehen habe ich damals nach meiner Arbeit als Verkäuferin erst nichts gefunden“, berichtet Klünder, die an beiden Armen stark tätowiert ist, Piercings und rote Haare trägt. „Vom Jobcenter wurde mir dann angeboten, dass ich noch eine zweite Ausbildung machen könnte, die zur Friseurin. Ich wollte schon immer Friseurin werden, das ist mein Traumberuf“, erzählt sie.