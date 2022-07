Förderung von Kindern in Wermelskirchen : MINT erneut mit Qualitätssiegel ausgezeichnet

Förderung von Kindern in Wermelskirchen

Sophia Tiemann (links), Leiterin des Amtes für Bildung und Integration beim Kreis, und die MINT-Koordinatorin Katrin Sachs bringen mit Partnern technische und naturwissenschaftliche Themen an die Kitas und Schulen im Rheinisch-Bergischen Kreis. Zu den vielfältigen Angeboten gehört auch die humanoide Roboterdame Emmy, die programmiert werden kann. Foto: Rheinisch-Bergischer Kreis/Alexander Schiele

Wermelskirchen/Rhein-Berg Acht Schulen und eine Kindertagesstätte aus Wermelskirchen nutzen diese außerschulische Förderung, die das zdi-Netzwerk Rhein-Berg anbietet.

Das zdi-Netzwerk MINT Rhein-Berg ist erneut mit dem zdi-Qualitätssiegel ausgezeichnet worden. Damit honoriert das NRW-Wissenschaftsministerium die Qualität und Vielfalt der naturwissenschaftlichen Angebote entlang der gesamten Bildungskette im Rheinisch-Bergischen Kreis. „Die vergangenen zwei Jahre waren für die außerschulische MINT-Förderung besonders herausfordernd. Dennoch ist es dem zdi- Netzwerk MINT Rhein-Berg gelungen, praxisnahe Angebote zu schaffen, damit Schüler sich ohne Leistungsdruck in den MINT-Fächern ausprobieren können. Mit der Vergabe des zdi-Qualitätssiegels 2022 erkennen wir die außerordentlichen Leistungen des zdi-Netzwerks an“, erklärt Klaus Kaiser , Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Kultur und Wissenschaft.

zu faszinieren. „Wir sind stolz darauf, nun bereits seit zehn Jahren gemeinsam im MINT-Netzwerk mit zahlreichen Partnern aus ganz unterschiedlichen Bereichen MINT-Themen an Kinder und Jugendliche heranzutragen. Ganz spielerisch und entdeckend – das weckt den Forschergeist, der in jedem Kind steckt“, betont Sophia Tiemann, Leiterin des Amtes für Bildung und Integration beim Rheinisch-Bergischen Kreis, einen wichtigen Aspekt des Netzwerks.

Gemeinsam wurden auch 2021 wieder zahlreiche Angebote gemacht, wie beispielsweise das MINT-Summercamp, das Jugendliche in die Welt der Spiele-Programmierung mitnimmt. Im zdi-Schülerlabor MathZe lernen Kinder aus Grund- und Förderschulen die Faszination und den Alltagsbezug von Mathematik kennen. Das zdi-Netzwerk MINT Rhein-Berg hält darüber hinaus viele Materialien vor, die in den Unterricht integriert werden können. Mit dem Gewässeranalysekoffer lässt sich auf Ausflügen direkt vor Ort Wasser untersuchen. Die humanoiden Roboterdame Emmy kann im Klassenverband programmiert werden und für die Jüngeren ab der 3. Klassen stehen die Mikrocomputer Calliope mini für erste Programmiererfahrungen bereit. Zudem steuern mobile Schülerlabore die Schulen an – beispielsweise zum Thema Genetik.