Handwerk im Kreis Viersen : Friseur-Innung spricht 17 Azubis los

Kreis Viersen Innungs-Obermeisterin Alexandra Houx-Brenner gratulierte dem Friseur-Nachwuchs im Bürgerhaus Dülken zur erfolgreich absolvierten Ausbildung.

„Ich habe bei einer Tante in der Türkei den Beruf erlernt. Als ich nach Deutschland kam, wollte ich wieder als Friseurin arbeiten. Doch zunächst einmal musste ich die neue Sprache lernen. Dann folgte die Ausbildung“, erzählt Eibchacho, die ihre Lehre im Tönisvorster Salon von Anette Classen-Stoffel machte. Die entsprechende Ausbildung in Deutschland zu absolvieren, war ihr wichtig, um „richtig durchstarten zu können und später auch den Meister zu machen“, wie sie es beschreibt. Einfach war die Zeit der Ausbildung nicht, denn Eibchacho musste Ausbildung und die Familie mit zwei Kindern unter einen Hut bringen. Wenn die Kinder zu Bett gebracht worden seien, habe sie mit dem Lernen angefangen, erinnert sie sich.

Handwerk in Krefeld : Fachkräfte feiern Ende der Ausbildung

Zweitbeste Auszubildende war Tamela Leenen, die beim Willicher Salon von Ulrich Eirmter gelernt hat. Innungs-Obermeisterin Houx-Brenner hob unter den insgesamt 17 Absolventen eine weitere junge Frau hervor. Cim Croonenberg ging aus ihrer praktischen Prüfung mit einer glatten Eins heraus. „Eine glatte Eins zu erreichen, ist eine absolute herausragende Leistung“, betonte die Obermeisterin. Die 19-jährige Nettetalerin brillierte in allen Bereichen – angefangen von Farbe, Schnitt und Styling, Make-up bis hin zur Hochsteckfrisur. „Für den Herrenschnitt ging mein Bruder in den Einsatz. Er hat sich extra die Haare vorher richtig wachsen lassen, damit ich ordentlich was zu tun hatte“, erzählt Croonenberg lachend. Sie absolvierte ihre Ausbildung im Viersener Salon von Zeynep Aksu und Monika Frieters.