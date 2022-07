Vorfreude auf die Kirmes : Wieder Trecker trekken in Dhünn

Dhünn Die Vorfreude auf die Kirmes in Dhünn ist riesengroß: „Wir können endlich wieder richtig toll im Dorf feiern!“ Das sagt der VVV-Vorsitzende Frank Jäger. Die Vorbereitungen sind für das Fest am 20./21. August abgeschlossen.

Start ist wie immer mit dem Fassanstich am Samstag um 15 Uhr: Dieses Mal schlägt „der letzte Bandwirker“ in Dhünn, Markus Kausemann, das Fass an. Begleitet wird dieser Auftakt musikalisch von den Grunewalder Musikanten. Und abends geht dann der Schwof so richtig los: Die Solinger Coverband „Replik“ spielt unter der Eiche auf.