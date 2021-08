Verleihsystem für E-Bikes in Wermelskirchen : Große Nachfrage nach bergischen E-Bikes

Wermelskirchen Das Verleihsystem knackt nach einem Jahr die Marke von 15.000 Ausleihen. Weitere Stationen sind geplant. Die meisten Räder wurden bislang am Bahnhof in Rösrath ausgeliehen – mit 1500 Ausleihen macht das einen Anteil von zehn Prozent der Gesamtausleihen aus.

Die meisten Räder wurden bislang am Bahnhof in Rösrath ausgeliehen – mit etwa 1500 Ausleihen macht das einen Anteil von etwa zehn Prozent der Gesamtausleihen aus. In Wermelskirchen wurden an den drei Stationen (Busbahnhof und den virtuellen Stationen in Dhünn und Dabringhausen) 1080 Räder ausgeliehen. „Da ist es natürlich super, dass jetzt auch die weitere Verleihstation in Rösrath-Forsbach an den Start gehen konnte“, betont Christian Christ, Projektleiter der Regionalverkehr Köln (RVK), die das Verleihsystem gemeinsam mit der Firma nextbike und dem Rheinisch-Bergischen Kreis an den Start gebracht haben. Platz zwei und drei bei den Ausleihen belegen die Stationen am S-Bahnhof in Bergisch Gladbach mit 1317 sowie am Raiffeisenplatz in Burscheid mit 1284 Ausleihen. Beim Blick auf alle Ausleihstationen einer Kommune hat Bergisch Gladbach mit 2854 Ausleihen die Nase vorn, gefolgt von Rösrath (2213) und Odenthal (2136).