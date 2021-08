Forstbetriebsgemeinschaft startet Planungen : In Wermelskirchen muss der Waldboden gekalkt werden

Wermelskirchen In absehbarer Zeit will die Forstbetriebsgemeinschaft Wermelskirchen mit der Planung beginnen. Ist die Kalkung des Waldbodens nötig und sinnvoll, übernimmt das Land 90 Prozent der Gesamtkosten, die übrigen zehn Prozent müssen sich die Waldbesitzer teilen.

Die Forstbetriebsgemeinschaft Wermelskirchen (FBG) hält es für nötig, dass in nächster Zeit der heimische Waldboden mit Kalk behandelt wird. Das betonte der Vorsitzende Robert Schmitz im Gespräch mit unserer Redaktion: „Der Boden ist nach unserer Einschätzung zu sauer.“ Allerdings: Bevor eine solche Kalkung stattfindet, werden Stichproben aus dem Boden genommen, um genaue Werte zu ermitteln. Außerdem sei die Organisation nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen, sagte Schmitz, der sein Amt ehrenamtlich ausübt: „Ich habe mal eine Hochrechnung anhand meiner Unterlagen vorgenommen: Allein auf der etwa 600 Hektar großen Gemarkung Dhünn verteilen sich 400 Waldbesitzer.“ Und die gelte es, für so eine Aktion unter einen Hut zu kriegen. „Das ist nicht ganz so einfach. Alle müssen ja auch zustimmen“, sagte der Vorsitzende. Ist die Kalkung des Waldbodens nötig und sinnvoll, übernimmt das Land 90 Prozent der Gesamtkosten, die übrigen zehn Prozent müssen sich die Waldbesitzer teilen. Wie Schmitz einschätzt, würde eine Kalkung der Gemarkung Dhünn 200.000 Euro kosten. Der Wermelskirchener Wald ist in insgesamt fünf Gemarkungen gegliedert.