Corona-Krise in Wermelskirchen : Tafel mit weiterer Sonderausgabe

Corona-Krise in Wermelskirchen

wermelskirchen Hoffnungsschimmer für die Wermelskirchener Tafel trotz Corona-Pandemie: Es ist geplant, die reguläre wöchentliche Ausgabe immer dienstags und mittwochs ab kommender Woche, 19. Mai, wieder aufzunehmen.

Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Zunächst steht aber am Mittwoch, 13. Mai, 14 bis 16.30 Uhr, eine weitere Sonder-Lebensmittelausgabe an. Diese Ausgabe erfolgt, geschützt durch ein Zelt des Technischen Hilfswerks (THW), erneut auf dem Außengelände der Tafel. Aus diesem Grund sind bereits ab Dienstagabend Teilbereiche des Parkplatzes Vorm Eickerberg gesperrt.