Hospizgruppe Hückeswagen : Patientenverfügung in Zeiten von Corona

Hückeswagen Gerade in der jetzigen Situation sollte jeder sich Gedanken über eine Patienverfügung und Vorsorgevollmacht machen - regt zumindest die Hospizgruppe Hückeswagen „Die Weggefährten“ an.

Die Hückeswagener Hospizgruppe „Die Weggefährten“ macht sich stark für die Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht. „Gerade in der heutigen Zeit ist die Vorsorge für den eigenen Krankheitsfall wichtiger denn je“, stellt Schriftführerin Judith Hanke klar mit Blick auf die Corona-Pandemie. Denn jeder Mensch möchte sicher sein, dass der eigene Wille, auch wenn er seine Entscheidungen nicht mehr äußern könne, an oberster Stelle bei allen Entscheidungen stehe. Durch den Fortschritt in der Medizin habe sich das Lebensende verändert und die sogenannte Apparatemedizin Einzug gehalten, und damit werde eine früher nicht gekannte Form der Lebensverlängerung ermöglicht. Häufig wird im Falle einer schweren Erkrankung reanimiert, künstlich ernährt und beatmet. „Doch wer, wenn nicht jeder selbst, kann und soll entscheiden, wann und wie am Lebensende eine medizinische Versorgung erfolgen soll?“, gibt Judith Hanke zu bedenken.