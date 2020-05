Anruf genügt – und der Schutz kommt ins Haus : Kostenlose Mundmasken für Senioren aus Grevenbroich

Grevenbroich Bianca Grob-Zetzmann und Wolfgang Norf wollen gemeinsam mit der Gruppe „Mundmasken für Grevenbroich“ um Koordinatorin Manuela Rüggers ältere Menschen aus dem Stadtgebiet kostenlos mit Mund-Nase-Masken ausrüsten. Die Masken werden sogar ins Haus geliefert.

Die Seniorenbeauftragten der Stadt haben in den vergangenen Tagen immer wieder Hilferufe von älteren Grevenbroichern erhalten, die nicht wissen, wo sie eine Schutzmaske erhalten sollen. Bianca Grob-Zetzmann und Wolfgang Norf haben gehandelt: Gemeinsam mit der Gruppe „Mundmasken für Grevenbroich“ um Koordinatorin Manuela Rüggers werden sie ältere Menschen aus dem Stadtgebiet nun kostenlos ausrüsten. Die Masken werden sogar ins Haus geliefert – und zwar kontaktlos.

Und die funktioniert so: Die Seniorenbeauftragten haben eine Telefonnummer (02181 1647207) mit Anrufbeantworter freigeschaltet. Dort können Senioren ihren Namen, ihre Anschrift und die Telefonnummer hinterlassen. Ein kleines Team um Karin Kroppenstedt-Krützen wird die Masken dann in den folgenden Tagen in den jeweiligen Briefkästen zustellen. „Alle Daten, die uns übermittelt wurden, werden im Anschluss selbstverständlich gelöscht“, verspricht Wolfgang Norf.