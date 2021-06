Kirchenkreis Lennep : Kreissynode mit voller Tagesordnung

Remscheid/Wermelskirchen Bei der Kreissynode des Kirchenkreises Lennep wurde Annette Schmid als Schulpfarrerin am Städtischen Gymnasium Wermelskirchen in ihr Amt eingeführt.

Am Freitag endete im Vaßbendersaal nahe der Citykirche in Remscheid die außerordentliche Kreissynode des Kirchenkreises Lennep. Zuvor hatten die etwa 90 an der Zoom-Konferenz teilnehmenden Mitglieder des obersten Parlamentes eine vollgepackte Tagesordnung abzuarbeiten.

Welche besonderen Herausforderungen es während der langen Lockdown-Monate für die Kirchenvertreter gab, schilderte unter anderem Reinhard Rüsing, Pfarrer in der Evangelischen. Kirchengemeinde Dhünn. Er erzählte anschaulich, vor welchen Problemen die Kirchengemeinden mit dem Inkrafttreten der pandemiebedingten drastischen Kontaktbeschränkungen standen. So mussten Gottesdienste und Konfirmationen, aber auch Beerdigungen und Trauungen neu organisiert und umstrukturiert werden.

Neue Schulpfarrerin am Gymnasium Wermelskirchen : Von der Kanzel in den Klassenraum

In dem Gottesdienst, mit dem eine solche Kreissynode traditionell startet, wurde Annette Schmid, bisher Pfarrerin in der Kirchengemeinde Lüttringhausen, in ihren Dienst als Schulpfarrerin am Städtischen Gymnasium Wermelskirchen eingeführt.