Apotheken in Wermelskirchen : Digitaler Impfpass kommt am Montag in die Apotheken

Digitaler Impfpass kommt am Montag in die Apotheken

Apotheken in Wermelskirchen

Der digitale Impfpass geht am Montag an den Start. Die Apotheken hoffen, dass nicht alle Menschen gleichzeitig kommen. Foto: dpa/Oliver Berg

Wermelskirchen Apothekerin Ursula Buhlmann hofft, dass die Menschen sich zurückhalten. Es könnten nicht alle gleichzeitig den Impfausweis bekommen. Zudem gibt es schon ein Dokument, was auch auf Reisen gilt.

Gerade als es um die Testungen etwas ruhiger wird, steht bereits eine nächste Aufgabe für die Apotheken auf dem Plan: Sie sollen eine wichtige Rolle bei der Ausstellung digitaler Impfnachweise spielen. Bereits am Dienstag teilte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände mit, dass die Vergabe der Nachweise am 14.Juni starten soll. Also Montag. Ob das wirklich klappt, ist offenbar noch nicht ganz sicher: „Wir haben uns angemeldet, aber bisher noch keinen Zugang“, erklärt Ursula Buhlmann von der Bergischen Apotheke.