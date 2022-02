Remscheids geplatzer Traum vom Designer Outlet-Center : Das Scheitern des DOC betrifft nicht nur Lennep

Meinung Vom Designer Outlet- Center sollte die gesamte Stadt profitieren. Jeder Plan B muss deshalb über die frühere Kreisstadt hinausgehen.

Die einen sprachen von einem „Jahrhundert-Projekt“, andere von einem „Leuchtturm“ mit überregionaler Strahlkraft. Schon allein die Wortwahl zeigt: die 170 Millionen Euro schweren DOC-Pläne genossen über viele Jahre eine absolute Sonderstellung in Remscheid. Die politischen Mehrheiten wackelten über mehr als ein Jahrzehnt (die erste Variante an der Blume eingeschlossen) nie, in der Verwaltung genossen die Arbeiten daran allerhöchste Priorität.