Blues-Konzerte im Haus Eifgen : Blues-Familie feiert Rückkehr

Wermelskirchen An zwei aufeinander folgenden Abenden gastieren zwei Hochkaräter ihres Genres im Haus Eifgen-„Konzertgarten“. Beide Formationen locken jeweils knapp 100 Besucher.

Die Blues-„Familie“ ist nach dem Lockdown ins Haus Eifgen zurückgekehrt. An zwei aufeinanderfolgenden Abenden feierten je knapp 100 Besucher im „Konzertgarten“ der Kulturinitiative Wermelskirchen (Kult-in-Wk) die Konzerte von zwei Hochkarätern des Genres. Auf der Außenbühne spielten „Kai Strauss and the electric blues all stars“, die zum ersten Mal im Haus Eifgen gastierten sowie die niederländische Formation „The Kings Rhythm Crew Blues Revue“. Letztere sind im Haus Eifgen-Programm-Kalender als „King of the world“ eine feste Größe.