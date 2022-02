Aktionstag des Evangelischen Kirchenkreises Remscheid-Lennep : „Kirche für Klima – Schöpfung bewahren“

Remscheid Am 19. Februar lädt der Evangelische Kirchenkreis Lennep in seinem Themenjahr zu einem Aktionstag ein. Der muss wegen Corona digital stattfinden.

Das hat auch die Landeskirche gemerkt und sich die Bewahrung der Schöpfung für dieses Jahr groß auf die Fahne geschrieben hat. Mit gutem Beispiel sollen die Kirchengemeinden der Bundesrepublik vorangehen und mit ihrem Tun Einzelpersonen dafür begeistern, fürs Klima aktiv zu werden. „Klimaschutz und Klimawandel sind so große Begriffe, dass man schnell das Gefühl bekommt, als Einzelner nicht viel am Klimawandel ändern zu können. Dabei gibt es viele kleine Stellschrauben, an denen jeder von uns drehen kann und damit einen Beitrag zu mehr Klimaschutz leisten kann“, sagt Pfarrerin Annette Cersovsky überzeugt. Welche Stellschrauben wie gedreht werden können, darüber wollen am 19. Februar sechs Referenten aufklären.