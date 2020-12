Service in Wermelskirchen im zweiten Lockdown : Abholservice und Lieferdienste

Die Gastronomen sind schon seit Wochen im Lockdown light, jetzt haben wir den zweiten Lockdown. Der Einzelhandel lässt sich aber nicht unterkriegen – er bietet Lieferdienste und Abholservice an. Wie sie aktiv sind, lesen sie hier:

▶ Parfümerie Flohr: Abholservice, Bestellung per Telefon 02196 739439 oder per Mail service@parfuemerie-Flohr.de

Corona-Lage in Wermelskirchen : Händler gehen geübt in den Lockdown

▶ Schreibwaren Siebel: Abholservice, Bestellung per Telefon 02196 6285, per WhatsApp 0173/1678637 oder über die sozialen Netzwerke

▶ Buchhandlung van Wahden: Abhol- und Lieferservice, Bestellung über www.geniallokal.de, Telefon 02196 8867946, per WhatsApp 01573 7955044 oder per Mail an buchhandlung@vanwahden.de

▶ Rumpelstilzchen: Abhol- und Lieferservice, Bestellung über www.kindermoden-rumpelstilzchen.de, Telefon 02196 91977 oder per Mail an info@kindermoden-rumpelstilzchen.de

Wer in diese Liste aufgenommen werden will, schicke eine kurze Mail an wermelskirchen@bergische-morgenpost.de Wir veröffentlichen einmalig in der Tageszeitung, auf rp-online.de/wermelskirchen können die bereits veröffentlichen Angebote weiter eingesehen werden.