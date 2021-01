Großbaustelle in Wermelskirchen : Baustart am Loches-Platz erfolgt am Montag

Baustart am Loches-Platz erfolgt am Montag

Wermelskirchen Im Laufe dieser Woche werden die Baufahrzeuge anrücken, die ab kommenden Montag, 11. Januar, mit den Erdbewegungen für den Neubau auf dem Loches-Platz beginnen sollen. Parken ist dort schon jetzt nicht mehr erlaubt.

Am Dienstag wurden bereits die Elektroanschlüsse für die Baufirma gelegt, so dass in den nächsten Tagen mit den Arbeiten begonnen werden kann. Der Start erfolgt mit Tiefbauarbeiten: Es stehen umfangreiche Erdbewegungen an, denn unter dem Hauptgebäude Hit und Normal wird eine Tiefgarage gebaut. Die Erdmassen zu bewegen, wird einige Zeit in Anspruch nehmen. André Held, Geschäftsführer der Grundbesitz GmbH der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg: „Der Generalunternehmer wird jetzt die Baustelle einrichten. Dazu werden auch die großen Baufahrzeuge aufs Baugelände gebracht. Wir rechnen mit einer Fertigstellung laut Bauzeitenplan im Spätsommer bis Herbst 2022.“