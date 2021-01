Gerichtsurteil : Junger Mann fährt nachts auf der L 409 gegen umgestürzten Baum

Wermelskirchen Der Vater des Verunfallten reichte Klage gegen das Land NRW ein und scheitert vor dem Kölner Landgericht. Straßenkontrollen seien regelmäßig durchgeführt worden.

Was war geschehen? Am 7. Januar 2020 fuhr der Sohn des Klägers mit dessen Wagen gegen 2.30 Uhr in Wermelskirchen auf der Landstraße 409. Der Kläger behauptet, dass sein Sohn dort mit einem Baum kollidiert sei, der hinter einer Rechtskurve quer über der Straße lag, nachdem er umgestürzt war. Durch den nächtlichen Zusammenstoß sei ein Schaden an dem Fahrzeug verursacht worden. Vorwurf des Klägers war nun: Die Kontrolleure, die sich die Bäume im Auftrag des Landes NRW regelmäßig ansehen und überprüfen, hätten beim letzten Check erkennen müssen, dass der Baum in einem schlechten Zustand gewesen sei. Bei näherer Untersuchung hätte sich herausgestellt, dass der Baum krank war und die Gefahr bestand, dass der Baum auf die Straße fällt.