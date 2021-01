Arbeitsmarkt in Wermelskirchen : 172 Stellen für 1067 Arbeitslose

Wermelskirchen Arbeitsmarkt: Die Kurzarbeit verhindert einen starken Anstieg. Für 30.690 Arbeitnehmer war im abgelaufenen Jahr kreisweit Kurzarbeitergeld beantragt worden. Die Quote im Juli lag bei 14,2 Prozent.

Auch wenn die Zahl der Menschen ohne Arbeit im Vergleich zum Vormonat von 1101 auf 1067 im Berichtsmonat Dezember gesunken ist – die Corona-Pandemie hat den Arbeitsmarkt in der Region maßgeblich beeinflusst. So ist in manchen Regionen die Zahl der Arbeitslosen gestiegen. Die Arbeitskräftenachfrage ist eingebrochen – um etwa 20 Prozent, berichtet die Agentur für Arbeit Bergische Gladbach in ihrer monatlichen Bilanz.