80. Jahrestag der Reichspogromnacht in Wermelskirchen

Wermelskirchen erinnert an den 80. Jahrestag : „Gedenken, Erinnern, Gesicht zeigen“

Joachim Schulte, Michael Dierks und Jochen Bilstein gehören mit zu den Organisatoren. Am Jahrestag der Reichsprogromnacht werden sie Folienaufkleber, die die neun in Wermelskirchen befindlichen Stolpersteine und Erläuterungen dazu zeigen, auf den Boden des Hauses Eifgen kleben. Foto: Stephan Singer Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Die Reichspogromnacht jährt sich am 9. November zum 80. Mal. Mit Andacht, Schweigemarsch, Ausstellung, Theater und Gesprächsrunde wollen Wermelskirchener Aktive den Tag nutzen, einen Kontrapunkt zu setzen.

Von Stephan Singer

Auf einen Rückblick in die Geschichte wollen sich die Organisatoren nicht beschränken. Vielmehr sollen die gebündelten Aktionen am Freitag, 9. November, dem 80. Jahrestag der Reichspogromnacht, einen Kontrapunkt zur zunehmenden Salonfähigkeit von rechtsradikalen Gesinnungen bilden. Michael Dierks, Vorsitzender der Kulturinitiative Wermelskirchen (Kult-in-Wk), Joachim Schulte (Kult-in-Wk, BGV) sowie der pensionierte Lehrer, Historiker und aktive Mitstreiter bei der Flüchtlingsinitiative „Willkommen in Wermelskirchen“, Jochen Bilstein, stellten das Programm vor. Unter der Überschrift „Gedenken, Erinnern, Gesicht zeigen“ haben sich neben der Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinde Wermelskirchen, die Wermelskirchener Abteilung des Bergischen Geschichtsvereins (BGV), dem Verein Bergische Zeitgeschichte (BZG), die Stadtsparkasse Wermelskirchen und Kult-in-Wk zusammengefunden. Eine Andacht auf dem Markt, ein Schweigemarsch vom Markt zum Haus Eifgen und dort eine Text- sowie Fotoausstellung, eine szenische Theaterlesung und eine Gesprächsrunde bilden die Säulen des Abends.

„Alle Beteiligten haben es geschafft, ihre Vorhaben und Ideen zusammenzuführen“, beschreibt Michael Dierks. Die Andacht auf dem Markt mit Pfarrerin Almuth Conrad ist die Fortsetzung der Premiere aus dem Vorjahr, die Tim Philipp, der ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Evangelischen Kirchengemeinde absolvierte, initiierte. „Durch den Schweigemarsch schlagen wir die Brücke vom Markt ins Haus Eifgen“, blickt Dierks auf den 9. November aus. Dort werden Schautafeln und großformatige Ausdrucke an die Zeit des Dritten Reichs in der Region erinnern. Das Material dafür stellte Jochen Bilstein in Kooperation mit dem BGV und dem BZG zusammen. Unter anderem bezeugen historische Fotos, „wie sehr das nationalsozialistische Denken in Wermelskirchen Wurzeln schlug“ (Jochen Bilstein). So zeigt eine Aufnahme einen Nazi-Umzug durch die Kölner Straße, den zahlreiche Schaulustige mit „strammem“ Hiltergruß „salutieren“.

Info Der Ablauf zum 80. Jahrestag Am Freitag, 9. November, dem 80. Jahrestag der Reichsprogromnacht, beginnen die Aktionen um 18.30 Uhr mit der ökumenischen Andacht „Unvergessen“ am Markt vor der Stadtkirche mit Pfarrerin Almuth Conrad. Im Anschluss gehen die Teilnehmer mit einem Schweigemarsch ins Haus Eifgen, wo ab 19.30 Uhr die Ausstellung „Erinnern“ zu sehen ist. Um 20 Uhr wird „Empfänger unbekannt“ inszeniert, die Gesprächsrunde „Gesicht zeigen“ startet gegen 21.15 Uhr. „Dank der Unterstützung durch die Stadtsparkasse Wermelskirchen ist der Eintritt frei“, betonen Michael Dierks und Jochen Bilstein,

„Wir wollen, dass das Thema an diesem Tag im Haus Eifgen durchweg präsent ist – beim Gang zur Toilette oder beim Holen von Getränken“, erläutert Joachim Schulte das Konzept. Dazu wollen die Organisatoren die Stolperstein-Idee aufgreifen. Mittels Klebefolien werden sie Fotos und dazugehörige Erläuterungen von den neun, in Wermelskirchen vorhandenen Stolpersteinen auf den Boden des Hauses Eifgen verteilen.



Das Stück „Empfänger unbekannt“, eine szenische Lesung des Kammertheaters Rheinland, inszenieren die beiden Schauspieler Wolfgang Müller-Schlesinger und Michael Meierjohann. Die Geschichte aus der Feder der US-Amerikanerin Kathrin Kressmann Taylor stammt aus dem Jahr 1938 und befasst sich in Form eines Briefwechsels zwischen zwei befreundeten Geschäftspartnern mit der damaligen gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland. „Die Nazis haben damals ‚getestet‘, was sie den Deutschen zumuten können. Ähnlich machen es die heutigen Rechtsradikalen auch“, erklärt Jochen Bilstein, der eine frappierende Aktualität sieht.