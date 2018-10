Zählscheinaktion in Wermelskirchen

Zählscheinaktion ab Freitag in Wermelskirchen : Wieder zehn Hauptpreise bei der Zählscheinaktion

Zählschein 2018 der Weihnachtsaktion Foto: Frowein

Wermelskirchen Es gibt in Wermelskirchen Bürger, die warten mit größeren Einkäufen bis in die Vor-Weihnachtszeit. Der Kühlschrank. Die Brille. Die Uhr. Alles wird erst ab Ende Oktober gekauft. Ein Grund: Es gibt Zählscheine, und bei dieser Aktion kann man ja auch noch etwas gewinnen.

Der Erfolg gibt dem Stadtmarketingverein recht: 533.000 Zählscheine wurden 2017 ausgegeben; das macht einen Umsatz von knapp 2,7 Millionen Euro, der in der Stadt bleibt. Ein schwer zu widerlegendes Argument für Kaufkraftbindung. Obwohl es auch in Wermelskirchen immer schwieriger wird, gegen das Internet anzukommen. So wurden im vorigen Jahr 120.000 Zählscheine weniger aus 2016 verkauft.

Doch jetzt können die Wermelskirchener wieder in ihren heimischen Geschäften zuschlagen: Die Einzelhändler werden ab Freitag Zählscheine ausgeben. Das teilte WiW-Geschäftsführer André Frowein mit. Für fünf Euro Einkauf gibt es bei den Wermelskirchener Händlern, aber auch an diesem Wochenende bei den Foodtruckern auf dem Loches-Platz, je ein Los. Den glücklichen Gewinnern winken zehn Hauptpreise im Wert von 14.000 Euro und insgesamt rund 2400 Überraschungen. Frowein: „Der Einkauf in Wermelskirchen lohnt sich also doppelt – am à la carte-Wochenende und natürlich auch darüber hinaus.“

Am Freitagabend startet das Wochenende mit der Jahresausstellung Wermelskirchener Künstler (19.30 Uhr Bürgerhäuser). Nachmittags ab 13 Uhr brutzeln, köcheln, grillen und frittieren 19 Trucks auf dem Loches-Platz bis 21.30 Uhr. WiW bezeichnet das Wochenende gar als „ein Fest für die Sinne“.

Am Sonntag, 28. Oktober, geht es dann richtig los in der Stadt: Denn überall ist was los. Vereine und Institutionen präsentieren sich und das Ehrenamt, werben für ihre Gemeinschaft und freuen sich auf viele Interessenten.

Ab 11 Uhr rollen dann die Oldtimer von „Bergisch Classic“ zu ihrem Saison-Abschlusstreffen an und sorgen für mancherlei Augenschmaus. Den Sonntagsausflug können die Besucher schließlich noch für den entspannten Einkaufsbummel genießen.