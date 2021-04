Stadtweite Plakat- und Infoaktion geplant : Stadt soll ein sicherer Hafen werden

Wermelskirchen Im Mai soll die Politik entscheiden, ob Wermelskirchen sich im Sinne von Geflüchteten dem kommunalen Netzwerk „Sicherer Hafen“ anschließt.

Fluisa aus Albanien studiert jetzt Sozialwissenschaften, Omar aus Marokko hat seine Ausbildung zum Altenpfleger geschafft und Mahmadou aus Guinea hat als Fachlagerist Arbeit gefunden: „Viele Menschen, die vor drei oder vier Jahren auf ihrer Flucht Wermelskirchen erreichten, sind heute wirklich angekommen“, sagt Dorothea Hoffrogge von der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ (WKiWK). Integration sei hier zu einer Erfolgsgeschichte geworden – auch dank vieler Ehrenamtlicher, die Geflüchtete seit Jahren begleiten, unterstützen und zu Freunden geworden sind. „Allen Unkenrufen zum Trotz: Integration ist möglich“, sagt Jochen Bilstein, der als Ehrenamtlicher für WKiWK im Einsatz ist.

Mit einer Plakataktion will die Initiative ab Montag an diese Erfolgsgeschichte erinnern: Stadtweit werden die Plakate aufgehängt. „Angekommen – zwei von 50“ hat die Initiative die Aktion betitelt. Jedes Plakat erzählt von zwei Geflüchteten und ihrer Integration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt. Die große Plakataktion flankiert das Bemühen der Initiative, Wermelskirchen als „Sicheren Hafen“ zu erklären.