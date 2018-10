Aynsley Lister im Konzert in Wermelskirchen

Der britische Blues-Rock-Musiker startete seine Europatournee im beschaulichen Wermelskirchen.

In schwarzer Jeans und schwarzem Langarmshirt betritt Aynsley Lister bescheiden mit britischem Understatement die Bühne. Der Engländer, der im November seinen 42. Geburtstag feiert, ist ein gut aussehender Mann, dessen Anblick die Damen der Schöpfung erfreuen dürfte – Typ: Wunsch-Schwiegersohn. Lister, der in den vergangenen zwölf Jahren zehn Studioalben veröffentlichte und dadurch längst kein unbeschriebenes Blatt mehr ist, steht nicht für die Attitüde von Bluesmusikern in glänzenden Anzügen oder spiegelnd polierten Stiefeletten. Der Musiker setzt ganz auf seine Virtuosität und seinen Ideenreichtum beim Gitarrenspiel, in zweiter Linie auf seinen Gesang und seine drei Mitstreiter auf der Bühne. Ein Auftreten, dass die 65 Besucher beim Gastspiel im Haus Eifgen restlos überzeugte - das Publikum lauschte andächtig, fast ehrfürchtig, dem über zweistündigen Konzert des Musikers, der in bester Tradition von „Gitarren-Göttern“ wie Eric Clapton oder Gary Moore steht und in den Augen seiner Fans längst selbst einer ist.