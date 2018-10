Blues-Musiker Aynsley Lister zum ersten Mal im Bergischen Land

Wermelskirchen Ausverkaufte Tourneen in ganz Europa und eine ansehnliche Sammlungen von Auszeichnungen – Aynsley Lister genießt als Gitarrist, Sänger und Songwriter einen exzellenten Ruf in der Blues/Rock-Szene.

Nachdem seine letzte LP „Home“, erschienen 2013, drei British Blues Awards gewann („Guitarist of the Year“, „Songwriter of the Year“ und „Song of the Year“ für den Titeltrack „Home“), kommt nun mit „Eyes wide Open“ eine Rückkehr zu Listers Wurzeln, dem traditionellen Blues: facettenreich und roh. „Ich wollte die Ungeschliffenheit und Energie einer Band beibehalten“, erklärt Aynsley Lister den Sound seines neuen Albums. Dabei verbindet er geschickt Blues, Rock, Pop und eine Prise Soul in eingängigen Melodien. Das Leben aus dem subjektiven Blickwinkel des Künstlers betrachtet: „Das Album handelt von der Welt, wie ich sie sehe, mit weit offenen Augen ...“ Selbstbewusst, innovativ und reichhaltig kommen so Aynsley Listers Erfahrungen aus 18 Jahren Touring, elf Album-Veröffentlichungen und eigenen Erlebnissen so auf dem Album zum Tragen. Und auch mit „Eyes wide Open“ war er 2016 wieder bei den „British Blues Awards“ nominiert. „Für mich muss Musik nicht perfekt sein“, erklärt der Brite, „sie soll dich packen und bewegen, sowohl emotional als auch körperlich.“