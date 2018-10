Querbacher erinnern sich mit historischen Fotos im Großformat

Wermelskirchen Zur 54. Auflage des Heimattreffens kamen sogar Gäste aus Leipzig in das Wermelskirchener Bürgerzentrum. Vor allem aus Altersgründen geht die Besucherzahl weiter zurück.

Dank der Fotos konnten die Besucher des Heimattreffens nicht nur in persönlichen Gesprächen an den Tischen, sondern auch optisch in Erinnerungen schwelgen. So entdeckte Manfred Scholz auf einem am 5. September 1926 aufgenommenen Gruppenfoto, das die Mitglieder des damaligen Radfahrvereins Querbach (gegründet 1910) zeigt, seine Großeltern.