Jahresausstellung Wermelskirchener Künstler

Wermelskirchen 21. Jahresausstellung beginnt am Freitag mit einer Vernissage. Druckfrisch gibt’s auch den Kunstverein-Kalender.

(tei.-) Für Michael Dangel wird’s in diesen Tagen hektisch. Er muss Bilder sichten, Stellwände aufstellen und bestücken, Anfragen beantworten und auch noch den Drucker auf den Füßen stehen, damit der Jahreskalender des Kunstvereins rechtzeitig für Freitagabend fertig ist. Denn: zum 21. Mal veranstaltet der Kunstverein seine Jahresausstellung in den Bürgerhäusern.

Wer sich an die Anfänge erinnert, der weiß, dass die Bürgerhäuser 6/8 komplett von den Künstlern belegt wurden. Seit Jahren begnügen sie sich mit dem Sitzungssaal und dem kleinen Vorraum, denn seit die Musikschule in die alten Räume eingezogen ist und auch das Trauzimmer der Stadt dort heimisch wurde, ist das Platzangebot geschrumpft. „Wir kommen aber damit aus“, sagt Kunstverein-Geschäftsführer Michael Dangel.

25 Künstler haben sich für die diesjährige Ausstellung, die mit einer Vernissage am kommenden Freitag, 26. Oktober, 19.30 Uhr, beginnt, angemeldet. „Eine ordentliche Zahl“, meint Dangel. Jedes Vereinsmitglied bekommt eine Wand und kann sie frei bestücken: „Jeder Künstler präsentiert Arbeiten aus seinem aktuellen Schaffen.“ im Schnitt sind es zwei bis drei Bilder je Stellwand. Die eingesetzten Techniken sind dabei immer sehr unterschiedlich und präsentieren in der Ausstellung die Vielfältigkeit des Kunstvereins, so Dangel. Ausgestellt werden Grafiken, Aquarelle, Acryl- und Ölbilder sowie Skulpturen. Am heutigen Dienstag beginnt der Aufbau und wird zwei Tage dauern.