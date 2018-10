Blaulicht-Spezialisten in Wermelskirchen

Wermelskirchen Er baut Notfallunterkünfte und kümmert sich um Menschen: Tobias Koebke von der Betreuungsgruppe des DRK.

Der erste Bus war auf dem Weg zur Mehrzweckhalle in Dabringhausen. Menschen auf der Flucht vor Krieg und Leid, Hunger und Elend waren in Nordrhein-Westfalen gestrandet, und dort suchte man nun nach einem Dach über dem Kopf für Frauen, Kinder und Männer. Und während viele noch haderten mit der neuen Situation, packten die Helfer des Deutschen Roten Kreuzes an. Feldbetten und Tische, Bänke und Toilettenpapier, Spiele für Kinder: Die ehrenamtlichen Helfer verwandelten die Mehrzweckhalle in wenigen Stunden in eine Notunterkunft. Und mitten drin war damals auch Tobias Koebke. Offiziell gehörte er noch gar nicht zur Betreuungsgruppe, weil er eigentlich noch zu jung war. Aber er half, wo er helfen konnte. „Weil meine ganze Familie im Einsatz war“, sagt er, „und weil ich helfen wollte.“

Als in diesem Sommer dann Wassermassen für eine Katastrophe in Weltersbach sorgten und die Bewohner der Senioreneinrichtung ohne Dach über dem Kopf in Not gerieten, war Tobias Koebke wieder im Einsatz. Inzwischen gehörte der 18-Jährige auch offiziell zur Betreuungsgruppe, packte mit an, verwandelte den Stützpunkt der Feuerwehr in einen Aufenthaltsbereich für die alten Menschen, registrierte jeden einzelnen Mann und jede Frau, die sich in der schnell geschaffenen Notunterkunft aufhielten. „Wenn eine größere Anzahl von Menschen gleichzeitig in Not gerät und kurzfristig obdachlos wird, dann sind wir im Einsatz“, erklärt Tobias Koebke die Aufgabe der Betreuungsgruppe. Das sei bei Kyrill der Fall gewesen, bei einer Bombenentschärfung in Köln und eben auch, als gleichzeitig viele Flüchtlinge nach Wermelskirchen kamen. „Meistens wird es stressig, und meistens funktioniere ich dann gut“, sagt der 18-Jährige.