Herbstsingen der Verbundschule in Wermelskirchen

Am Haiderbach in Wermelskirchen

Wermelskirchen In der Grundschule Am Haiderbach wurden die Herbstferien auf eine ganz besondere Art eingeläutet.

Am letzten Schultag vor den Ferien wanderten die Kinder und Lehrer des Standortes Tente zu den Schulkameraden nach Hünger. So fanden alle Mitglieder der Verbundschule in der Turnhalle zum traditionellen Herbstsingen zusammen. Beschwingt durch das wunderschöne Wetter, eröffnete die Schulhymne die Veranstaltung. Anschließend folgten Beiträge verschiedener Klassen und gemeinsamer Gesang.