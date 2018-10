Felsen an der K19 in Wermelskirchen mit Netz gesichert

Wermelskirchen Seit März müssen Autofahrer teils weite Umwege in Kauf nehmen. Die Vollsperrung wird jetzt aufgehoben.

Da können endlich alle Autofahrer wie auch Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs durchatmen: Die Vollsperrung der Kreisstraße 19 (Kenkhauser Straße) wird am Freitag im Laufe des Tages aufgehoben. Das teilte gestern auf Anfrage dieser Zeitung Hannah Weißgerber, Sprecherin der Kreisverwaltung in Bergisch Gladbach, mit. Seit Ende August war die Straße nicht mehr befahrbar, weil eine Spezialfirma damit begann, die Vorarbeiten für die dringend erforderliche Felssicherung zu treffen. Jetzt hält im unteren Bereich der K19 nahe der Einmündung zur Kreisstraße 3 ein Stahlnetz die brüchige Felswand.

An der unteren Kenkhauser Straße kam es immer wieder zu gefährlichen Felsabbrüchen; sicherheitshalber war die Straße deshalb seit März von der Kreisverwaltung halbseitig gesperrt worden. Sehr zum Missfallen vieler Autofahrer. Denn die Kenkhauser Straße wurde als Einbahnstraße geführt, was aber vor allem in der Anfangszeit so manche Autofahrer ignorierten und es immer wieder im Begegnungsverkehr zu brenzligen Situationen kam.