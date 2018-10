Die Polizei berät beim Thema Einbruchsschutz

Wermelskirchen 537 Mal wurde im letzten Jahr kreisweit eingebrochen – oder es zumindest versucht. Mit ihrer Kampagnen „Riegel vor! Sicher ist sicherer“ will die Polizei weiter für das Thema Einbruchschutz sensibilisieren.

Sind die Rollläden tagsüber unten, quillt der Briefkasten über, stehen die Mülltonnen nur dort an der Straße und nirgendwo sonst in der Nachbarschaft? „Dann macht das Klick beim Täter“, beschreibt es der Kriminalhauptkommissar. Deswegen sei es besonders wichtig, in der Nachbarschaft aufeinander zu achten – gerade, wenn jemand für längere Zeit nicht zu Hause ist. Und: „Je uneinsehbarer das Grundstück ist, je länger probieren es die Einbrecher.“ Abschreckend wirke unter anderem auch Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder – in ausreichender Höhe angebracht, damit dieser nicht „manipuliert“ werden kann. Rüdiger Heil empfiehlt auch nachdrücklich in gute Sicherheitsvorkehrungen des Hauses oder der Wohnung zu investieren: Am besten in ein hochwertiges Türschloss mit einem guten Zylinder, eine Mehrfachverriegelung und abschließbare Fenstergriffe. „Auch eine gute Alarmanlage ist eine sinnvolle Investition.“ Menschen, die ein Eigenheim bauen, sollten daher grundsätzlich auf Qualität achten. „Wird so etwas im Nachhinein eingebaut, ist es immer teurer“, fährt er fort. Und der Experte weiß: Gelingt den Einbrechern der schnelle Einstieg nicht, brechen sie meist ab.