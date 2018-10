Wermelskirchener Kinder lernen Zirkus

Wermelskirchen „Radieschen“ hat die Projektwoche wieder organisiert. Der Zirkus ZappZarap gestaltet das sechstägige Programm.

„Die Fackeln machen sich auf den Weg“, werden die Feuerkünstler in den Backstage-Bereich gerufen. Kinder und Feuer – das klappt? „Alter spielt da keine Rolle“, erklärt Zirkuspädagoge Twin. „Die Kinder üben zunächst ohne Feuer an den Fackelstangen. Wer zeigt, dass er oder sie es kann, darf es mit Feuer probieren. Sie lernen auch, Respekt vor den Flammen zu haben. Und außerdem sind wir immer ganz nah dabei“, erzählt er weiter. „Das habt ihr alle sehr, sehr gut gemacht“, lobt Projektleiter Boris die Teilnehmer, bevor er sie in die verdiente Mittagspause entlässt. Seit sechs Jahren ist er beim „wandernden pädagogischen Projektzirkus ZappZarap und weiß, worauf es ankommt: „Zirkus funktioniert nur, wenn alle an einem Strang ziehen.“ Nachdem der erste Tag erfahrungsgemäß etwas chaotischer sei, haben am nächsten Tag dann alle ihren Platz gefunden und können fleißig ihre Auftritte üben. Das klappe sehr gut. Und bei der großen Zirkusvorstellung vor Eltern und Großeltern am Samstag läuft dann alles wie am Schnürchen.