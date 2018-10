Blaulicht-Spezialisten in Wermelskirchen

Wermelskirchen Martin Hensel kümmert sich bei der Wermelskirchener Feuerwehr um die 170 Funkmeldeempfänger.

Auf dem Display des kleinen Gerätes tauchen Abkürzungen auf, lebenswichtige Informationen der Leitstelle, die für Kenner der Feuerwehrsprache in Sekundenschnelle entschlüsselt sind. Unfall mit eingeklemmter Person oder Brand eines großen Gebäudes: Manchmal sind es nur einzelne Buchstaben, die die Feuerwehrleute auf ihren Einsatz vorbereiten. „Es ist unsere eigene Sprache“, sagt Martin Hensel. Und der 43-Jährige sorgt dafür, dass alle sie lesen können. Denn Martin Hensel ist stellvertretender Sachbereichsleiter für Funk- und Elektrotechnik auf der Feuer- und Rettungswache am Eickerberg. Damit ist er verantwortlich für die Programmierung, Pflege und Wartung von 170 Funkmeldeempfängern – kurz Piepser.

Zusammenarbeit Im Löschzug 1 arbeiten die Löscheinheiten Stadtmitte und Hilfringhausen zusammen – untergebracht in der Feuer- und Rettungswache. Zum Löschzug 2 gehören die Wehren aus Tente und Unterstraße, im Löschzug drei engagieren sich die Freiwilligen aus Dhünn, Eipringhausen und Halzenberg. Der Löschzug 4 ist in Dabringhausen stationiert.

Freiwillige und Hauptamtliche werden bei Bedarf über die kleinen Geräte am Gürtel über einen Einsatz informiert – mit Digitalanzeige und ersten Nachrichten vom Unfallort. „Das sind hochsensible Daten“, sagt Martin Hensel. Und deswegen sei es so wichtig, moderne, digitale Technik zur Verfügung zu haben, die Funkmeldungen in einem hochsicheren System möglich machen. Viel habe sich in den vergangenen Jahren verändert, die Technik sei moderner geworden, der Piepser weniger wartungsaufwendig. Und Hensel weiß: „Die Modernisierung der Funktechnik ist noch lange nicht abgeschlossen.“ So gebe es etwa für die technische Ausrüstung in den Feuerwehrwagen noch Modernisierungspläne.