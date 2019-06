Bebauungspläne künftig in Wegberg anpassen : SPD-Antrag zu mehr gefördertem Wohnraum

Wegberg Neue Bebauungspläne in Wegberg mit Quote versehen.

Wegbergs SPD-Fraktion beantragt, bei neu zu verhandelnden Bebauungsplänen angemessene Quoten für öffentlich geförderten Wohnraum und sonstigen Mietwohnungsbau zu berücksichtigen. Zwar sei der Wohnungsmarktstudie des Kreises Heinsberg zu entnehmen, dass für Wegberg zurzeit kein aktueller, dringender Bedarf an preiswertem oder öffentlich gefördertem Wohnungsbau besteht. In der Zukunft werde jedoch auch in Wegberg bezahlbarer Mietwohnungsbau benötigt, argumentieren die Sozialdemokraten. So zeige die Studie auf, dass Ein- und Zweipersonenhaushalte, besonders im Bereich der älteren Bevölkerung, einen Großteil der Wohnungssuchenden ausmachen werden. Aber auch für junge Familien sollte ausreichend preiswerter Mietwohnungsbau zur Verfügung stehen.