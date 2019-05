90-Jährige aus Wegberg-Schwaam : Klöppeln als große Leidenschaft

Alma Sachsenhausen aus Wegberg-Schwaam hat auf vielen Dorffesten mit Ziehharmonika und Mundharmonika für Stimmung gesorgt. Außerdem hat sie jahrzehntelang geklöppelt. Zu ihrem 90. Geburtstag kamen viele Gratulanten.

Dabei galt ihr besonderes Augenmerk dem Klöppeln – dieser Handarbeitskunst ging sie bis vor wenigen Jahren noch nach. Die Kolleginnen in der Näherei in Mönchengladbach-Eicken waren ebenfalls immer sehr mit Handarbeiten beschäftigt, blickte sie zurück, da hatte sie sich angeschlossen. In dem Betrieb hatte sie die Nähte von den Hosen, die die Mädchen zu Nähen begonnen hatten, mit Pikiermaschine, Flachler, Rundler oder Umstechmaschine fertig genäht. In Erinnerung an diese Zeit schwelgend, stimmte sie mehrere Lieder, die sie damals gerne gesungen hatte, vor ihren Besuchern an. Zudem erzählt sie, dass alle einmal ihren Arbeitsplatz verlassen hatten, um bei einem Festumzug auf der Straße zuzusehen. Mit lautem Lachen und lebhafter Erzählweise empfindet sie bis heute große Freude über vergangene Ereignisse. Zum Klöppeln war sie während der Kriegszeiten gekommen. „In den Jahren 1943, 1944 musste sie mit anderen Kindern von Korschenbroich aus weg und kam in ein Landverschickungsheim in Sachsen“, erinnerte sich Sohn Mario, „es waren insgesamt fünf Kinder.“ Sie hatten dort auch Handarbeiten gemacht und Alma Sachsenhausen hatte dort erstmals die Handwerkskunst des Klöppelns gesehen. Später, in den 1970er Jahren, sah sie eine Frau im Fernsehen, die klöppelte. Daraufhin bestellte sie sich alle Utensilien, um die Tätigkeit wieder aufnehmen zu können. Das Klöppelkissen mit Mustervorlage, Klöppel und Kissen mit Stecknadeln sind bei ihr nach wie vor in Griffweite.