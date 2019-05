Europawahl im Kreis Heinsberg : Grüne jubeln, SPD vor Strategiewechsel

Kreis Heinsberg Das Ergebnis der Europawahl im Kreis Heinsberg ist ein Spiegelbild des Resultats auf Bundesebene. CDU und SPD erleiden erhebliche Stimmenverluste, die Grünen sind der Gewinner. Spinrath (SPD) fordert einen Strategiewechsel.

Mit 19,1 Prozent erzielten die Grünen im Kreis Heinsberg die zweitmeisten Stimmen nach der CDU (35,8 Prozent). Die SPD kommt auf 16,7 Prozent. Damit erlitten CDU (minus 9,9 Prozentpunkte) und SPD (minus 13,4) herbe Verluste. Die Grünen freuen sich über ein Plus von 12,3 Prozentpunkten. Die viertmeisten Stimmen sicherte sich mit 8,4 Prozent die AfD (plus 4,0) vor der FDP mit 6,4 Prozent (plus 3,1), Die Linke mit 3,7 Prozent (plus 0,35) und die Freien Wähler 1,0 Prozent (plus 0,1).

Ruth Seidl (Grüne) aus Wassenberg-Birgelen erlebte den Triumph ihrer Partei bei der Europawahl im Urlaub in Italien. „Das war ein großartiger Erfolg für uns Grüne bei dieser Europawahl. Wir sind nach der CDU zweitstärkste Kraft und haben mit 21 Prozent der Stimmen das beste Ergebnis, das wir bei einer bundesweiten Wahl je einfahren konnten“, sagt die ehemalige Landtagsabgeordnete. Bei dieser Wahl sei das grüne Kernthema „Klimaschutz“ von besonderer Bedeutung für die Menschen gewesen. Für 48 Prozent derjenigen, die kurz vor der Europawahl nach ihrer Wahlentscheidung befragt wurden, habe das Thema Klima- und Umweltschutz an erster Stelle gestanden. „Wir haben insbesondere hohe Wähleranteile bei den jungen Menschen verzeichnen können, die zu Recht in den letzten Monaten für ein deutliches Mehr an Klimaschutz auf die Straße gegangen sind“, sagt Ruth Seidl. „Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass unser Europakandidat Daniel Freund aus Aachen, mit dem wir in der Region Aachen, Düren, Erftkreis, Mönchengladbach und im Kreis Heinsberg einen hervorragenden Wahlkampf bestritten haben, auf Platz 20 ins Europaparlament einziehen wird und uns vor Ort in Brüssel vertreten kann.“