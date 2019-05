Neuer Gerätewagen Umwelt : Für den Einsatz bei gefährlichen Stoffen

Der Gerätewagen Umwelt der Löschgruppe Rath-Anhoven wurde von Pfarrer Klaus Buyel mit Unterstützung des jungen Zuschauers Emil Peters per Kübelspritze eingesegnet. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wegberg Die Freiwillige Feuerwehr in Rath-Anhoven ist in Wegberg zuständig für Einsätze mit gefährlichen Stoffen. Für 178.000 Euro erhielt sie ein neues Einsatzfahrzeug.

Der Gerätewagen Gefahrgut der Löschgruppe Rath-Anhoven war mittlerweile 28 Jahre alt und hatte lediglich Platz für eine Besatzung von zwei Personen. Jetzt erhielten die Feuerwehrleute einen neuen Gerätewagen Umwelt (GWU), was mit einem Fest begleitet wurde. Dabei segnete Pfarrer und Feuerwehrseelsorger Klaus Buyel, nach Begrüßung durch Löschgruppenführer Frank Schaffrath und unterstützt von der Jugendfeuerwehr, das Fahrzeug per Kübelspritze ein.

Wegbergs Bürgermeister Michael Stock sagte, man solle sich bewusst machen, dass die Feuerwehr zu Bränden und Menschen in Not komme. „Dafür braucht sie eine gute Ausstattung“, sagte er, „der Wagen ist relativ klein, aber es befindet sich sehr viel Hightech darin.“ Die Stadt hatte durch Beschluss des Rates 178.000 Euro dafür zur Verfügung gestellt.

Die Freiwillige Feuerwehr Wegberg besteht aus fünf Löschzügen. Gemeinsam mit der Löschgruppe Moorshoven bildet Rath-anhoven den Zug 2. Die Löschgruppe Rath-Anhoven hat 22 aktive Mitglieder und 16 Mitglieder in der Ehrenabteilung.

Den zugehörigen Schlüssel übergab Stock an Dietmar Gisbertz, den Leiter der Wegberger Feuerwehr. Diese habe versucht, die relativ hohen Beschaffungskosten so zweckmäßig wie möglich einzusetzen, erläuterte der. Und er gab den Schlüssel an Frank Schaffrath weiter, der sich glücklich zeigte, nach zwei Jahren Beschaffungszeit jetzt das Fahrzeug erhalten zu haben.