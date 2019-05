Gut gegen Stress und für das Immunsystem : Mit allen Sinnen unterwegs

Wegberg Nadine Kosak ist zertifizierte Kursleiterin für den neuen Trend Waldbaden, der dabei helfen soll, Stress abzubauen, Blutdruck und Pulsfrequenz zu senken sowie das Immunsystem zu stärken.

Schon als kleines Mädchen merkte sie, dass der Wald ihr gut tut. Als zertifizierte Kursleiterin möchte Nadine Kosak ihr Wissen, das sie während ihrer Ausbildung bei Atemtrainer Jörg Meier erwarb, nun weitergeben an ihre Seminarteilnehmer. Meier, psychologischer Berater und Personal Coach, nimmt eine Vorreiterrolle in Deutschland ein – seit rund sieben Jahren führt er Menschen durch den Wald. Um Stress abzubauen, das Immunsystem zu stärken, Burnout vorzubeugen oder eine Krebstherapie begleitend zu unterstützen. Auch die Mittdreißigerin aus Wegberg, vielen bekannt durch ihre Rollen beim Theaterverein Schwalmbühne Harbeck, hat das Waldbaden als wirksame Methode für sich entdeckt. In kleinen Gruppen führt die gelernte Bauzeichnerin die Teilnehmer in den Wildenrather Wald nahe der Straße „Birgelener Bahn“. Auch in Rickelrath und Wegberg hat die junge Frau geeignete Routen in der „grünen Lunge“ der Grenzlandringstadt für die ungewöhnlichen Erlebnistouren, die zwei bis vier Stunden dauern, entdeckt.