Tatorte in Merbeck und Wildenrath : Autoaufbrüche gehen weiter

Die Polizei ermittelt nach Autoaufbrüchen in Wegberg. Foto: dpa/Carsten Rehder

Wegberg Nach eine Reihe von aufgebrochenen Fahrzeugen in Erkelenz und Wegberg in der vergangenen Woche, teilte die Polizei auch am Mittwoch wieder drei Taten mit.

In Wildenrath wurde aus einem Kleintransporter hochwertiges Werkzeug entwendet. Unbekannte hatten an diesem zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 6.15 Uhr, das Schloss zum Laderaum aufgebrochen. Das Fahrzeug hatte an der Straße Am Alten Zollhaus gestanden.

In derselben Nacht zwischen 22 und 5 Uhr brachen unbekannte Täter auch in Merbeck einen Lkw auf. Dieser war nach Polizeiangaben auf dem Wienenweg abgestellt. Gestohlen wurden aus dem Fahrzeuginneren mehrere Elektro-Werkzeuge.