Traditionsfest : Beeck feiert drei Tage lang Pfingstkirmes

Wegberg Sebastianusschützen laden vom 8. bis 10. Juni zum großen Fest ein.

Traditionell findet am Pfingstwochenende, 8. bis 10. Juni, das Heimat- und Schützenfest in Beeck statt. Wenn die Fähnchen und Fahnen in den Straßen wehen, die Röschen gedreht sind, der Königs- und Prinzenschmuck am Haus erstellt sind, dann ist es wieder an der Zeit, das große Fest zu feiern. Zu den Höhepunkten zählen die große Festmesse, die Gefallenenehrung mit Zapfenstreich, die eindrucksvollen Paraden und Festumzüge sowie die stimmungsvollen Festzeltabende und Klompeball. Vorstand, König und Prinz haben alle Vorbereitungen getroffen, damit es ein harmonisches und tolles Fest wird.