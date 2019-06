Änderung geplant für Kita-Beiträge beim Kreisjugendamt : Kreis Heinsberg überbrückt Landesförderung für Kitas

Das Kreisjugendamt in Heinsberg ist zuständig für die Kindergärten in Wegberg, Wassenberg, Waldfeucht, Übach-Palenberg, Selfkant und Gangelt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Kreis Heinsberg Kreisjugendhilfeausschuss trifft Änderungen für Bestand der Awo-Betreuung an Schulen in Wegberg und Übach-Palenberg.

Mit einer Änderung der Beiträge für Kindertagesstätten und Tagespflege, die in den Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamts Heinsberg – unter anderem mit Wegberg und Wassenberg – fallen, hat sich der Kreisjugendhilfeausschuss beschäftigt, wobei er nicht beschließen konnte, sondern die von der Verwaltung vorgeschlagene Satzungsänderung zur weiteren Beratung an den Kreisausschuss weiterleitete. Erforderlich wird die Änderung, die zu Beginn des Kindergartenjahrs am 1. August in Kraft treten soll, durch eine Gesetzesänderung. Danach ist auf Antrag der Elternbeitrag zu erlassen, wenn die Eltern bestimmte Leistungen etwa nach dem SGB II beziehen.