KG Sonn Männ Klinkum teilt mit : Kölsche Ovend erst im April 2021

Klinkum Die KG Sonn Männ Klinkum verschiebt das Konzert mit Cat Ballou schweren Herzens ins kommende Jahr. Eintrittskarten sollen ihre Gültigkeit behalten.

Wie die KG Sonn Männ mitteilt, haben alle Künstler ihre Teilnahme für das Frühjahr 2021 bereits bestätigt. „Es wäre ein tolles Zeichen, wenn alle Fans der kölschen Musik zeigen, dass sie zosamme stonn und ihre Karten behalten würden“, erklärt Michael Szychla, der Vorsitzende der KG. Die bereits erworbenen Tickets behalten nach Angaben des Vorstands ihre Gültigkeit. Sollte die Teilnahme am neuen Datum nicht möglich sein, können Eintrittskarten bis zum 1. August ausschließlich dort zurückgegeben werden, wo diese gekauft wurden. Im Internet erworbene Karten können ausschließlich bei Monas Spielwaren (Am Bahnhof 10 in Wegberg) zurückgegeben werden.