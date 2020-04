Wegberger Physiotherapie-Praxis gibt Tipps : Fit bleiben in der Corona-Krise

Die Experten der Praxis „Physio Plan Physiotherapie“ geben wertvolle Tipps, wie man sich ohne großen Aufwand zu Hause fit halten kann.

Die Corona-Krise hat den Alltag für viele Menschen geändert, die jetzt viel mehr Zeit zu Hause verbringen. Der Bereich „Fitness und Gesundheit“ ist hiervon ebenfalls stark betroffen, denn Fitnessstudios, Sportstätten und Schwimmbäder sind aktuell geschlossen. Gesundheitszentren und Physiotherapie-Praxen dürfen nur eingeschränkt praktizieren. Daher ist es auch aus Sicht der Fachleute empfehlenswert, sein Training selbst in die Hand zu nehmen. Die Praxis „Physio Plan Physiotherapie“ gibt Tipps, wie jeder sich ohne großen Aufwand in den eigenen vier Wänden oder im Garten fit halten kann. Die Mitarbeiter haben fünf Übungen für ein zeitsparendes Home-Workout zusammengestellt.

Ihrer Ansicht nach wirken sich diese – neben Spaziergängen und Bewegung an der frischen Luft zur allgemeinen Stärkung des Immunsystems – positiv auf den Körper aus. Die Übungen können als Zirkeltraining durchgeführt werden: Sie folgen direkt hintereinander in drei bis vier Durchgängen. Gleichsam ist ein Stationstraining, bei dem die einzelne Übung drei bis vier Mal absolviert wird und dann ein Wechsel zur nächsten Übung erfolgt, möglich. Der zeitliche Aufwand beläuft sich insgesamt auf circa 25 bis 30 Minuten.



Übung 1 – Schulterkreisen (sitzend)

Ausführung: Die Schultern werden 15.mal in großen, kreisförmigen Bewegungen von vorne nach hinten geführt.

Ziel: Verspannungen in der Schulter reduzieren oder vorbeugen.

Übung 2 – Schmetterling (sitzend)

Ausführung: Die Arme bilden ein „U“ und werden 15-mal nach hinten geführt – die Schulterblätter ziehen zur Wirbelsäule. Diese Übung kann auch im Stand ausgeführt werden.

Ziel: Kräftigung des Schultergürtels.