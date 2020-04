Lieben Menschen im Kreis Heinsberg Grüße schreiben : Aktion Ostergruß: Senden Sie uns Botschaften

Kreis Heinsberg Wir veröffentlichen Ostergrüße an alle, die nicht besucht werden können.

Die Anregung einer Leserin, Ostergrüße zu veröffentlichen, greift die Redaktion gerne auf. Schicken Sie uns doch Grüße, ein paar nette Zeilen, gern auch mit Foto, an ein Familienmitglied, jemand aus dem Freundeskreis, der Gemeinde oder dem Verein, kurzum an alle im Kreisgebiet Heinsberg, die sich in diesen Tagen nicht persönlich, von Angesicht zu Angesicht, „Frohe Ostern“ wünschen können. Die Redaktion veröffentlicht die Grüße am Karsamstag. Senden Sie dazu bitte bis Gründonnerstag, 16 Uhr, Ihre Botschaften (Fotos bitte als jpg-Datei in nicht zu kleiner Auflösung, am besten um 1 MB) per E-Mail an die Redaktion Erkelenz.