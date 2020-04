Jugendarbeit in Wegberg : Jugendzentrum mit neuen Angeboten

Jugendarbeit in Wegberg

Wegberg In Zeiten der Corona-Krise musste auch das Jugendzentrum St. Martin Wegberg neu denken. Entstanden sind spannende Kommunikationswege und Beschäftigungsangebote. Abzuwarten bleiben Beschlüsse, wie es weitergeht.

„Wir leben von Kontakten, wir leben vom Miteinander“, sagt Franziska Fuge. Sie ist die Leiterin des katholischen Jugendzentrums St. Martin in Wegberg. Diese Kontakte und dieses Miteinander gibt es aktuell natürlich nicht. Und doch hat sie Wege gefunden, um die Kinder und Jugendlichen aufzufangen und sie zu beschäftigen.

„Es ist ja so: Wir im Kreis Heinsberg hatten nach Karneval keine Zeit, um uns auf diese Situation einzustellen. Die Schließung unseres Jugendzentrums kam plötzlich. Und damit kam auch die Frage auf, wie wir damit umgehen“, sagt Fuge. Denn: Nicht wenige Kinder und Jugendliche kommen ins Katho, um im Alltag beschäftigt zu sein. Da sind Eltern, die berufstätig sind, da sind immer wieder auch innerfamiliäre Konflikte. Besuche im Jugendzentrum lenken ab. Franziska Fuge hat in der vergangenen Zeit viel dafür getan, dass die Kontakte bestehen bleiben. Das Ergebnis: Dank kreativer Gedanken ist ein neues Programm entstanden, das weiterhin auf den Austausch setzt. Fuge: „Wir wollen dagegen ankämpfen, indem wir erreichbar und ansprechbar sind. Unter anderem klappt das über Online-Sprechstunden, die zwei- bis dreimal pro Woche stattfinden. Über das virtuelle Jugendzentrum kommen wir miteinander ins Gespräch, was gut ist. Weil die Kinder und Jugendlichen hier grundsätzlich Partizipation erfahren, entscheiden sie mit, wann zum Beispiel die Sprechstunden stattfinden.“