In der Corona-Krise : Geschäfte und Restaurants liefern nach Hause

In der Corona-Krise

Erkelenzer Land In der Zeit der Kontaktbeschränkungen, Schließung von Restauants und Geschäften bieten einige Gastronomen und Einzelhändler einen Lieferservice nach Hause an. Hier eine erste Übersicht – weitere Tipps gerne melden unter erkelenz[at]rheinische-post.de.

Fleischerei Rösken: Dirk Rösken hat als erster in Erkelenz für ältere Bürger oder alle anderen, die nicht vor die Tür können oder wollen, das „Fleischerei Rösken Wurst-Taxi“ ins Leben gerufen. Montag, Mittwoch und Freitag werden Bestellungen bis 12 Uhr, dann zwischen 15 und 19 Uhr ausgeliefert (Bestellung per Telefon 02431 5894, E-Mail info@fleischerei-roesken.de; Mindestbestellwert 25 Euro, Lieferung kostenlos in der Stadt Erkelenz und umliegenden Orten im Umkreis von fünf Kilometern).