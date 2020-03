Wegen der Coronakrise : „Pape macht Zirkus“ auf 2021 verschoben

Beeck Die für Mitte Mai geplanten Vorstellungen von „Pape macht Zirkus“ finden wegen der Coronakrise erst im April 2021 statt.

„Die Absage von fünf Vorführungen trifft uns natürlich hart. Ich möchte aber betonen, dass die Gespräche mit der Stadt Wegberg stets sehr konstruktiv und kooperativ waren. Mein gesamtes Team und ich stehen ausdrücklich hinter dieser Entscheidung, denn die Gesundheit jedes einzelnen hat absoluten Vorrang“, erklärt Christian Pape. Der Gastgeber weist darauf hin, dass die Vorstellungen lediglich verschoben und nicht abgesagt sind. Die neuen Termine sind 22. bis 25. April 2021. Alle Künstler haben nach Angaben von Christian Pape ihre Teilnahme am Programm für das kommende Jahr bestätigt. Bereits gekaufte Tickets bleiben für die jeweilige Vorstellung, zum Beispiel am Freitagabend oder Samstagnachmittag gültig. Sollte der Besuch am neuen Termin nicht möglich sein, können die erworbenen Eintrittskarten bis zum 1. August 2020 dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden und werden im vollen Umfang erstattet. Weiterhin ist es möglich, Tickets für die Show am Donnerstagabend, 22. April, zu kaufen. „Ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir uns alle gesund und voller Freude bei ,Pape macht Zirkus 2021’ wieder sehen“, sagt der Beecker. Die neuen Vorführungstermine sind: Donnerstag, 22. April, 20 Uhr, Premieren-Tickets noch erhältlich; Freitag, 23. April, 20 Uhr (bereits ausverkauft); Samstag, 24. April, 15 Uhr (bereits ausverkauft); Samstag 24. April, 20.30 Uhr (bereits ausverkauft); Sonntag, 25. April, 19 Uhr (bereits ausverkauft).