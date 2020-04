Gegen Vereinsamung : Kinder malen und basteln für Wegberger Senioren

Wegberg Das Kontaktperson trifft Menschen in Altenheimen besonders hart. Deswegen haben sich die Kindergarten- und Schulkinder in Wegberg eine besondere Aktion ausgedacht.

Dabei ist die Einrichtung fest verankert im Quartier, Angehörige, Vereine, Schulen und Kindergärten kommen und gehen normalerweise wie selbstverständlich. „Der Wegberger Kindergarten besucht uns regelmäßig, beispielsweise im Rahmen des Projekts U7/Ü70“, sagt Diana Lennertz vom Sozialtherapeutischen Dienst des SZB Wegberg. „Dass diese Besuche nun schon mehrere Wochen nicht mehr stattfinden dürfen, macht unsere Bewohner sehr traurig“, sagt sie. Da auch den Kindern der Kontakt untereinander fehlt, hatte Brigitte Rütten, Leiterin der Kita am Feldrain, eine Idee: Sie startete in den sozialen Medien einen Aufruf an die Kindergartenkinder, Bilder für die Bewohner des Altenheims zu malen. Außerdem riefen Amelie und Tristan Pesch, Kinder einer Mitarbeiterin des Altenheims, im Schul-Chat ihre Klassenkameraden dazu auf, auch ihre Kunstwerke vorbeizubringen. So ist trotz des fehlenden Kontakts ein gemeinsames Projekt der Kinder entstanden.