Familie Gerards vom Thomeshof in Schwaam : Mobile Hühnerhaltung auf der Wiese

Die Hühner bekommen gerade eine Extra-Portion Hafer. Karin und Stefan Gerards mit der nächsten Generation, Martin und Christina, haben ihre fleißigen Hennen an deren Mobilheim um sich versammelt. Foto: Nicole Peters

Wegberg Die 750 Hennen der Familie Gerards picken Gras und scharren nach Kleinstlebewesen. Davon finden sie im Freilauf immer genug. Denn alle drei bis vier Wochen ziehen sie mit ihren beiden Ställen auf der Weide um.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Peters

Sollte der Osterhase noch Nachschub für seine leckeren Lieferungen in der Region brauchen, fände er in den 750 braunen Hennen der Familie Gerards eifrige Unterstützer. Die Hühner leben am Hofgelände in zwei Mobilställen, picken auf den großen Weiden eifrig Gras und scharren nach Kleinstlebewesen. Ebenso zeugen zahlreiche Kuhlen unter den schützenden Bauten von den tierischen Vorlieben, denen die Tiere hier nach Herzenslust nachgehen können.

Dabei legen die fleißigen Hennen beinahe jeden Tag ein braunes Ei, so dass circa 700 Stück am Tag zusammenkommen – Erzeugnisse aus artgerechter Haltung, die gerne von Wanderern, Radfahrern und weiteren Besuchern neben Honig und Kartoffeln am Selbstbedienungshäuschen am Hof abgenommen werden. Und das findet man, wenn man bei Timmermanns in die Straße Am Thomeshof abbiegt und weiter in Richtung freies Feld fährt.

Info Eierlieferantinnen im mobilen Stall Selbstbedienung Die Freilandeier vom Thomeshof aus den mobilen Hühnerställen finden Interessierte unter der Adresse Zum Thomeshof 60, Wegberg-Schwaam; Selbstbedienungsstelle für Eier der Größen M und L, Honig und Kartoffeln.

Mit einer derart großen Nachfrage hatte die Familie gar nicht gerechnet, erzählen Christina, Martin, Karin und Stefan Gerards. Sie starteten im Februar 2019 mit dem ersten Mobilstall und 200 Hühnern und nahmen im Mai 2019 weitere 200 Tiere dazu. Aufgrund der großen Nachfrage – die wuchs allein per Mundpropaganda – stellten sie im Dezember vergangenen Jahres den zweiten mobilen Stall mit 350 Hühnern auf. Jetzt überlegen sie, noch einen dritten Mobilstall zu bauen.

Für den gezielten Einkauf der Kunden gebe es mehrere Gründe, erläutern sie. So ist ihr landwirtschaftlicher Betrieb, auf dem zudem Ackerbau und Milchviehhaltung mit Freilauf für die Kühe praktiziert werden, publikumswirksam an einer touristischen Route gelegen. Viele Ausflügler kommen aus Rheindahlen und Mönchengladbach mit dem Fahrrad her, berichtet die Familie.

Die Leute kauften zudem bewusster ein und schätzten regionale Produkte aus vernünftiger artgerechter Haltung. Auch kommen Familien mit Kindern, die sich gerne die muntere Hühnerschar ansehen und dieser auch schon mal Hafer geben, den sie an einem kleinen Automaten neben dem Verkaufshäuschen beziehen können. Die Eier gibt es unsortiert in den Größen M und L immer in Zehner-Paketen zu kaufen, und es wird ausschließlich ab Hof abgegeben.

Dabei hatte Mutter Karin Gerards ursprünglich die Idee gehabt, einen mobilen Hühnerstall zu unterhalten. Den Ausschlag, diese Idee in die Tat umzusetzen, hatte dann die Ausbildung von Junior Martin gegeben: In seinem dritten Ausbildungsjahr auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Geilenkirchen hatte er sich mit der dortigen mobilen Hühnerhaltung vertraut gemacht, Einblick in die Arbeitstechnik erhalten, und es hatte sich die Idee verfestigt, diese Haltungsform auch auf dem elterlichen Hof auszuüben. Inzwischen ist Martin Gerards ausgebildeter Landwirt und besucht die Schule für den staatlich geprüften Agrarbetriebswirt. Da bietet sich diese Hühnerhaltung sehr gut als zweites Standbein an.

Bei der Haltung von Hühnern wird zwischen ökologischer Erzeugung, Freilandhaltung, Bodenhaltung und Käfighaltung unterschieden. „Früher hatten wir artgerechte Hühnerhaltung im kleinen Stil“, blicken die Familienangehörigen zurück, in früheren Jahren war es auf dem Hof immer eine überschaubare Schar von 50 bis 80 Hühnern gewesen. Ausschlaggebend für die Vergrößerung war auch gewesen, dass sie durch den Eigenbau des mobilen Stalls lediglich eine relativ kleine Investitionssumme aufbringen mussten.